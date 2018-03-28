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Архив - Наука и технологии

В Запорожье создали "роболанос"

28.03.2018 15:50
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В Запорожье создали "роболанос"

В Запорожье представили ЗАЗ Lanos, оборудованный системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КрАЗ, сообщает Телеканал новостей "24".
Программную часть системы Pilotdrive разработали запорожские специалисты, аппаратную покупают за рубежом. Работа над Pilotdrive ведется с 2015 года.
Автомобиль ориентируется на местности с помощью камер, датчиков, радаров и тепловизора. Имеет автоматическую коробку передач и оборудован системой навигации, которую ранее тестировали на грузовике КрАЗ.
Датчики беспилотника имеют охват 360?, что исключает возникновение слепых зон. Сенсорные системы распознают дорожные знаки, пешеходов и даже животных, что выбегают на проезжую часть.
Разработчики говорят, систему можно установить на любой другой автомобиль. Однако ее стоимость пока не разглашают, так как еще будут совершенствовать.



Теги: Ланос, ЗАЗ, беспилотник
 
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