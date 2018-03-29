Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Huawei презентовала конкурента Apple AirPods09:20
- На снимках поверхности Луны нашли колесо22:25
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- В Запорожье создали "роболанос"15:50
- Google Maps "овладел" украинским языком14:40
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина13:20
- Apple представила "школьный" iPad12:40
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО12:00
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- До сближения гигантского астероида с Землей осталось три дня08:00
Huawei презентовала конкурента Apple AirPods
29.03.2018 09:20
Компания Huawei создала аналог наушников AirPods под названием FreeBuds. Внешне они напоминают устройства от Apple, но FreeBuds работают намного дольше и стоят дешевле, сообщает ИА "ВладТайм".
Наушники имеют современный дизайн и выпускаются в двух цветах: черном и белом. Главное отличие продукции Huawei от Apple – время работы. FreeBuds демонстрируют рекордные показатели, работая на 10 часов дольше, чем AirPods. Наушники поставляются в специальном кейсе, держатся в нем они за счет магнитов. Также FreeBuds имеют лучшую шумоизоляцию, чем AirPods, за счет дизайна и силиконовых накладок. Приобрести FreeBuds можно за 160 евро, на 20 евро дешевле продукции от Apple.
Теги: наушники, Huawei Technologies
Читайте также:
- Ходаковский считает Ахметова заложником ситуации
- Война главарей "ДНР": Ходаковский наносит новый удар
- В Донецке отжали крупнейшую компанию Ахметова
- Ахметов повертається, Ляшко домовляється (спецрозслідування)
- Боевики отобрали у Ахметова отели
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»18:41
- Мариупольский Хатико: Верность в ответ на предательство. ВИДЕО18:24
- У боевиков началось весеннее обострение18:02
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе17:56
- Бюджетники «ДНР» готовят коллективный иск против Захарченко17:21
- Штаб объявил о исчезновении военного в одном из подразделений17:01
- В ГПСУ назвали особенности очередного «гумконвоя» России16:39
- ВСУ подтвердили готовность к Пасхальному перемирию16:22
- Жители Донецка в поисках качественной муки для пасхальных куличей к празднику15:59
- Под Одессой произошло серьезное ЧП с грузовым поездом: фото с места аварии15:01
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Стало известно, как россияне наказывают боевиков «ЛДНР»18:41
- Мариупольский Хатико: Верность в ответ на предательство. ВИДЕО18:24
- У боевиков началось весеннее обострение18:02
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе17:56
- Бокал красного перед сном: 6 причин17:38
- Бюджетники «ДНР» готовят коллективный иск против Захарченко17:21
- Штаб объявил о исчезновении военного в одном из подразделений17:01
- В ГПСУ назвали особенности очередного «гумконвоя» России16:39
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Итоги мартовских боев на Донбассе12:41
- Як інтернет впливає на відчуття щастя?22:00
- Эффективные методы, которые помогут не переедать по вечерам21:45
- Скоро Вербное воскресенье: главные приметы и запреты праздника21:30
- Семейный врач: Что войдет в обязанности по новым правилам14:48
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему10:16
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья10:02
- Как прекратить поглощать отрицательную энергию других людей09:31
- Есть объяснение, почему войска Путина не пошли на Мариуполь и Одессу — эксперт
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Кто заменит Захарченко: названы основные претенденты
- Бородай угрожает Украине новым российским вторжением на Донбасс: кремлевский куратор "ДНР" назвал главную цель новой войны. ВИДЕО
- Опубликовано видео, на котором виден поджигатель ТЦ в Кемерово. ВИДЕО
- Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 марта
- Как употреблять куркуму, чтобы избавиться от боли в суставах, холестерина, триглицеридов, улучшить память и работу мозга