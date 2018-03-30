Украинским мобильным операторам дали "зеленый свет" на запуск 4G

30.03.2018 09:20

Украинский государственный центр радиочастот, начиная с 30 марта, готов выдать мобильным операторам разрешительные документы на эксплуатацию базовых станций связи 4G, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Долгожданный 4G в диапазоне 2600 МГц наконец станет доступным. Поэтому это приятная новость и для пользователей услуг, которые одними из первых получат преимущества современной технологии - надежный и скоростной Интернет", - отметил исполнительный директор госоргана Вадим Гулько.