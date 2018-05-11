Boston Dynamics вывела своего двуногого робота на утреннюю пробежку (ВИДЕО)

11.05.2018 11:05

Спустя два года после презентации человекоподобного робота Atlas от Boston Dynamics компания продолжает обучать его всё новым возможностям, сообщает dev.by.

Недавно робот Atlas, "научился" делать сальто, а на этот раз новым навыком машины стал самостоятельный бег, техника которого вполне сравнима с человеческой.