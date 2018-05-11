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Boston Dynamics вывела своего двуногого робота на утреннюю пробежку (ВИДЕО)

11.05.2018 11:05
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Boston Dynamics вывела своего двуногого робота на утреннюю пробежку (ВИДЕО)

Спустя два года после презентации человекоподобного робота Atlas от Boston Dynamics компания продолжает обучать его всё новым возможностям, сообщает dev.by.
Недавно робот Atlas, "научился" делать сальто, а на этот раз новым навыком машины стал самостоятельный бег, техника которого вполне сравнима с человеческой.



Теги: робот, бег, Boston Dynamics
 
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