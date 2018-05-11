Rolls-Royce презентовал свой первый внедорожник (ВИДЕО)

11.05.2018 17:00

Rolls-Royce представил первый в своей истории кроссовер, который получил название Cullinan. Новинка также стала первым серийным Rolls-Royce с пятидверным кузовом, сообщает Новое время.

Автомобиль оснащен 6,75-литровым двигателем V12 мощностью 563 лошадиных силы, который ранее устанавливали на модель Phantom. Максимальная скорость автомобиля принудительно ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Расход топлива - около 15 литров на 100 км.

Объем багажного отделения Cullinan составляет 560 литров, или 600 литров с убранной багажной полкой, а при сложенных задних сиденьях его можно увеличить до 1 930 литров.

Стартовая цена Cullinan для американского рынка составляет $325 000.