Uber запустила доставку еды дронами

11.05.2018 09:40

Uber в тестовом режиме запустила доставку еды с помощью беспилотников в американском городе Сан-Диего. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Дары Хосровшахи, передает UBR.ua.

По его словам, доставка еды будет осуществляться в интервале от пяти до 30 минут. «Нажмите кнопку и получите еду прямо на пороге», - сказал он.

Испытания пройдут в рамках американской программы по стимулированию развития тестирований летающих дронов, одобренной президентом США Дональдом Трампом, сообщает "Экономічна правда".

Сама Uber не создает дроны. Вместе с компанией в программе участвуют Alphabet, FedEx, Intel и Qualcomm.