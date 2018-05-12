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Архив - Наука и технологии

SpaceX сделала ракету Falcon-9 ещё многоразовее

12.05.2018 11:15
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SpaceX сделала ракету Falcon-9 ещё многоразовее

Модернизированная ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск, успешно стартовала во Флориде с первым спутником Бангладеш, сообщает ICTV.
В 23.14 по киевскому времени ракета стартовала с площадки LC-39A на космодроме имени Кеннеди на мысе Канаверал. Через две с половиной минуты произошло разделение ступеней, а через восемь минут после старта первая ступень благополучно приземлилась на баржу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.
Как заявили в SpaceX, обновленная возвращаемая первая ступень рассчитана на десять стартов без ремонтных работ после возвращения на Землю, и на ресурс до 100 стартов при последующем ремонте. Предыдущий вариант предусматривал только два запуска.
Усовершенствованная ступень также соответствует требованиям NASA к ракетам для доставки на орбиту людей.
Следует отметить, что запуск должен был состояться днем ранее, однако его отменили за минуту до старта. Компания не пояснила, с чем это было связано.



Теги: запуск, SpaceX, Falcon 9
 
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