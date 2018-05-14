Британские ученые назвали Евровидение источником счастья

14.05.2018 11:00

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что международный песенный конкурс Евровидение может повысить уровень удовлетворенности жизнью, передает Телеканал новостей «24».

Результаты исследования, опубликованные в научном журнале BMC Public Health, показали, что среди населения страны уровень удовлетворенности жизнью повышается на 4 процента, если их страна входит в десятку лучших в финальном рейтинге.

В ходе исследования ученые проанализировали данные об уровне удовлетворенности жизнью более 160 тысяч человек из 33 европейских стран. В частности, исследователи использовали данные из анкет респондентов, которые были заполнены в рамках глобального опроса Евробарометр, который проводится несколько раз в год Европейской комиссией.

Команда ученых акцентировала внимание на данных, собранных в мае и июне – в период проведения Евровидения с 2009 по 2015 год. В результате выяснилось, что респонденты отмечали более высокий уровень удовлетворенности жизнью, особенно если их страна показывала хорошие результаты на Евровидении.