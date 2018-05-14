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Камеру ноутбука нужно заклеивать. И вот почему
Электронные устройства с каждым годом становятся всё более совершенными. Наши ноутбуки, планшеты и телефоны оборудованы прекрасными видео- и фотокамерами, которые позволяют сделать красивое селфи или помогают общаться по Скайпу со своими друзьями. Однако у прогресса есть и обратная сторона, пишет ofigenno.
В последнее время появляется всё больше слухов о том, что злоумышленники могут использовать веб-камеры в корыстных целях. Действительно, ушлые хакеры могут взломать практически любой гаджет и следить за тобой с твоего же ноутбука, планшета и даже фронтальной камеры смартфона.
Опасаясь слежки, всё больше и больше людей закрывают «вебки». Даже директор Федерального бюро расследований США, Джеймс Коми, в одном из интервью признался, что заклеил непрозрачной пленкой камеру своего ноутбука, следуя примеру своих более опытных коллег.
Конечно же, главе ФБР есть чего бояться. Ведь рядом с его компьютером часто лежат служебные документы, которые попадают в поле зрения камеры и могут быть использованы злоумышленниками. А чего опасаться обычным гражданам?
По данным исследования, проведенного в России «Лабораторией Касперского», 52 % опрошенных опасаются слежки, 26 % заклеивают камеры своих портативных компьютеров, а 5 % респондентов заклеивает даже фронтальные камеры телефонов!
Часто мошенники используют полученные видео или изображения для шантажа, если им удается застать жертву в непотребном виде (обычно это происходит во время просмотра порно-сайтов).
Более опытные злоумышленники следят за жертвами совсем с другими целями. Оказывается, по данным всё того же исследования «Лаборатории Касперского», каждый девятый человек настолько беспечен, что хранит возле компьютера стикеры и бумажки, на которых записаны пароли ко всем аккаунтам, в том числе и к WebMoney!
Спрос рождает предложение, поэтому многие компании выпустили на рынок специальные пластиковые накладки, закрывающие веб-камеры. Правда, специалисты по безопасности советуют не расслабляться, ведь злоумышленники могут получать ценную информацию и другими путями.
Так что будь начеку, ведь мошенники не дремлют! Каждый волен сам решать, заклеивать ему камеру или нет, но в любом случае нужно ответственно относиться к личной информации. Если эта статья была для тебя полезной, поделись ею со своими друзьями.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, камера, слежка, мошенники
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