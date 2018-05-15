В Днепре выбрали место для "украинского Hyperloop"

15.05.2018 14:10

Центр транспортных инноваций HypeUA выбрал место строительства тестовой площадки для Hyperloop в Днепре. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Новое время.

"Провели второе заседание рабочей группы HypeUA. Определились с местом строительства тестовой площадки", - написал Омелян на своей странице в Facebook.

Строительство тестовой площадки планируется в рамках развития индустриального парка Innovation Forpost на Слобожанском проспекте - проекта, который внедряет Агентство развития Днепра.

По его словам, все усилия сейчас сконцентрированы на подготовке научной оценки и технической документации.

"Нами уже установлены хорошие контакты с компанией Virgin Hyperloop One и компанией DP World, которая занимается финансированием грузового направления этого проекта. Сейчас мы ждем техническое и научное обоснование от Национальной академии наук Украины", - отметил министр.