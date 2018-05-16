Tesla Model X взяла на буксир 130-тонный «Боинг» (ВИДЕО)

16.05.2018 16:22

Электрокроссовер Tesla Model X P100D отбуксировал пассажирский лайнер Boeing 787-9 Dreamliner, сообщает NEWSONE.UA.

Ролик, на котором зафиксирован этот момент, опубликовала на своем YouTube-канале авиакомпания Qantas. Видео было снято на рулежной дорожке аэропорта Мельбурна.

Отметим, что электрокар Tesla Model X оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 773 лошадиные силы и 967 Нм крутящего момента. Питаются они от блока аккумуляторов емкостью 100 киловатт-часов. Масса машины составляет почти 2,5 тыс кг.

Максимальная масса Boeing 787-9 Dreamliner - 193 тонны, пустой лайнер весит 126 тонн.