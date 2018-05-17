Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Facebook отчиталась об итогах "большой чистки"

17.05.2018 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Facebook отчиталась об итогах "большой чистки"

Компания Facebook во вторник впервые отчиталась о борьбе с нежелательным контентом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Meduza.
В отчет вошли данные за последний квартал 2017 года и первый квартал 2018-го: соцсеть рассказала о сотнях миллионов фейковый аккаунтов, удаленных за это время (они составляют 3-4% от месячной аудитории сервиса), а также о десятках миллионов постов, фотографий и видео, нарушающих правила сайта.
Чаще всего, утверждает Facebook, посты удаляются автоматически — ещё до того, как на них успел кто-то пожаловаться. Исключение — записи, разжигающие ненависть, где около 60-70% постов были удалены после жалоб пользователей.



Теги: Facebook, контент, аккаунт, фейк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх