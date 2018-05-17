В Украине заработал "яблочный" сервис платежей

17.05.2018 14:00

Apple Pay заработал в Украине, отныне украинцы получили возможность пользоваться этим платежным инструментом. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в Facebook, передает УНН.

"Apple Pay в Украине. С сегодняшнего дня ПриватБанк запустил этот популярный в мире сервис платежей... Запуск Apple Pay - это еще один показатель того, что наш рынок является привлекательным для ведущих мировых инновационных компаний. Используя только свой смартфон, тысячи украинцев смогут перевести свои платежи в онлайне", - отметил министр.

Как отметили в банке, теперь клиенты в Украине могут рассчитываться за любые покупки в торговой сети и онлайн без наличных и банковских карточек.

Apple Pay очень легко настроить: кредитную или дебетовую карту Visa или Mastercard можно подключить через приложение Privat24 или Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.