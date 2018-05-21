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Intel представила первый 10-нм процессор
Intel представила первый процессор семейства Cannon Lake, изготавливающийся с применением 10-нанометровой технологии, сообщает портал «КОММЕНТАРИИ:».
Речь идёт о чипе Core i3-8121U, который ранее «засветился» в составе портативного компьютера Lenovo Ideapad 330.
Процессор содержит два вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до четырёх потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 2,2 ГГц, максимальная частота в режиме «турбо» - 3,2 ГГц.
Объём кеш-памяти третьего уровня составляет 4 Мбайт. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) равно 15 Вт.
Процессор может работать с оперативной памятью DDR4-2400 и LPDDR4/x-2400 максимальным объёмом до 32 Гбайт. Заявлена совместимость с передовыми накопителями Intel Optane.
У решения Core i3-8121U нет встроенного графического контроллера. Компьютерам на основе этого чипа потребуется отдельный видеоадаптер.
Цена новинки пока не указывается.
Теги: Intel, процессор, презентация
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