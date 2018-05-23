Ученые "взвесили" все живое на Земле

23.05.2018 11:55

Ученые из Израиля и США провели оценку массы всего живого на Земле, включая растения и людей, сообщает Gazeta.ua.

"С точки зрения содержания углерода в составе живых организмов, он весит 550 гигатонн (миллионов тонн). Считать массу других элементов, входящих в состав живых организмов ученые не стали. Из этих 550 гигатонн 450 гт - это углерод растений, что в пересчете составляет 80% всей биомассы. Еще 70 гт углерода (около 13%) входит в состав клеток бактерий, 12 гт (2%) - грибов", - объяснили ученые.

Животные - это 2 гігатонны углерода, из которых половина приходится на насекомых, паукообразных и ракообразных.

Углерод, входящий в состав молекул, из которых состоят люди, весит 0,06 гт, и это больше, чем масса углерода тел всех диких млекопитающих. Человек состоит из углерода на 18%, поэтому, чтобы узнать приблизительную массу человечества, нужно 60 000 000 тонн умножить на 5 - получим триста миллионов тонн. Масса среднего человека при этом расчете составит 42 кг, что не мало, если учесть, что считают не только взрослых.