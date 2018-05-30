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Архив - Наука и технологии

Xiaomi выпустила электроштопор

30.05.2018 10:05
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Xiaomi выпустила электроштопор

Китайская компания Xiaomi в очередной раз удивила своих клиентов выпуском нового продукта. На этот раз речь идет об электронном штопоре для вина под названием Xiaomi Electric Wine Opener. Для открытия бутылки устройству требуется всего 6 секунд, сообщает iLenta.com.
Во время открытия уровень шума не превышает 60 дБ. Это достаточно громкий звук, особенно если сравнивать с уровнем шума при обычном разговоре, составляющем 45 дБ.
Корпус Xiaomi Electric Wine Opener окрашен в черный цвет. На нем есть две кнопки, которые задают направление вращения. Внутри установлен аккумулятор емкостью 550 мАч, позволяющий открыть около 70 бутылок вина. Стоимость Xiaomi Electric Wine Opener составляет всего $15.



Теги: электричество, Xiaomi, штопор
 
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