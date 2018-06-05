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ASUS представила ноутбук с тачскрином вместо тачпада
Компания ASUS на выставке Computex 2018 представила новую линейку ноутбуков ZenBook Pro. Их отличительная черта — сенсорный дисплей, установленный вместо тачпада. Об этом пишет ТУТ БАЙ.
В компании 5,5-дюймовый дисплей назвали ScreenPad. Он выполнен по технологии Super IPS+, разрешение панели — 1920 на 1080 пикселей. Экран распознает управление жестами, до четырех пальцев одновременно. На нем также можно запускать приложения (например, YouTube, календарь или калькулятор).
Есть и режим расширения основного дисплея. Например, при воспроизведении видео на основном экране на дополнительном отображается временная полоса и ползунки громкости. А при нажатии клавиши F6 тач-панель превращается в сенсорный дисплей, на котором дублируется изображение с основного экрана.
Пока в новой линейке представлено два устройства — ZenBook Pro 15 (UX580GE) и ZenBook Pro 14 (UX480). Точные сроки выхода лэптопов в продажу и их цена пока не раскрываются.
Теги: ноутбук, выставка, Asus
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