Обнаружен троян, крадущий деньги у клиентов онлайн-банкинга

06.06.2018 09:00

Сотрудники международной компании ESET, разработчика антивирусного программного обеспечения, обнаружили опасный троян. Вирус использует новый способ кражи средств с банковских счетов, сообщает PAYSPACE MAGAZINE.

Троян под названием BackSwap работает с элементами графического интерфейса Windows. Чтобы обойти защиту браузера и избежать детектирования, вирус имитирует нажатие клавиш.

Отмечается, что BackSwap поддерживает атаки на Google Chrome и Mozilla Firefox. Также в последних версиях вредоносной программы появилась и поддержка Internet Explorer. Специалисты ESET выяснили, что троян не требует специальных привилегий в системе и не зависит от версии браузера.

В настоящее время от вируса BackSwap пострадали клиенты пяти польских банков: PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK S.A., mBank, ING и Pekao. Троян «украл» со счетов этих людей от 10 тыс до 20 тыс польских злотых (71 — 142 тыс грн).

Эксперты предупреждают, что список потенциальных жертв может еще расшириться.