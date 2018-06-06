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Обнаружен троян, крадущий деньги у клиентов онлайн-банкинга
Сотрудники международной компании ESET, разработчика антивирусного программного обеспечения, обнаружили опасный троян. Вирус использует новый способ кражи средств с банковских счетов, сообщает PAYSPACE MAGAZINE.
Троян под названием BackSwap работает с элементами графического интерфейса Windows. Чтобы обойти защиту браузера и избежать детектирования, вирус имитирует нажатие клавиш.
Отмечается, что BackSwap поддерживает атаки на Google Chrome и Mozilla Firefox. Также в последних версиях вредоносной программы появилась и поддержка Internet Explorer. Специалисты ESET выяснили, что троян не требует специальных привилегий в системе и не зависит от версии браузера.
В настоящее время от вируса BackSwap пострадали клиенты пяти польских банков: PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK S.A., mBank, ING и Pekao. Троян «украл» со счетов этих людей от 10 тыс до 20 тыс польских злотых (71 — 142 тыс грн).
Эксперты предупреждают, что список потенциальных жертв может еще расшириться.
Теги: Интернет, банк, кража, троян, браузер
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- Свершилось: Совет безопасности ООН озвучил резолюцию по Украине21:04
- Боевики ДНР за сутки понесли колоссальные потери20:45
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