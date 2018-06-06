Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Обнаружен троян, крадущий деньги у клиентов онлайн-банкинга

06.06.2018 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обнаружен троян, крадущий деньги у клиентов онлайн-банкинга

Сотрудники международной компании ESET, разработчика антивирусного программного обеспечения, обнаружили опасный троян. Вирус использует новый способ кражи средств с банковских счетов, сообщает PAYSPACE MAGAZINE.
Троян под названием BackSwap работает с элементами графического интерфейса Windows. Чтобы обойти защиту браузера и избежать детектирования, вирус имитирует нажатие клавиш.
Отмечается, что BackSwap поддерживает атаки на Google Chrome и Mozilla Firefox. Также в последних версиях вредоносной программы появилась и поддержка Internet Explorer. Специалисты ESET выяснили, что троян не требует специальных привилегий в системе и не зависит от версии браузера.
В настоящее время от вируса BackSwap пострадали клиенты пяти польских банков: PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK S.A., mBank, ING и Pekao. Троян «украл» со счетов этих людей от 10 тыс до 20 тыс польских злотых (71 — 142 тыс грн).
Эксперты предупреждают, что список потенциальных жертв может еще расшириться.



Теги: Интернет, банк, кража, троян, браузер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх