Рак на последней стадии впервые вылечили иммунотерапией

06.06.2018 11:00

В мире зафиксирован первый успешный случай применения иммунотерапии Т-лимфоцитами для лечения рака молочной железы на поздней стадии, сообщает Телеканал новостей «24».

Для прохождения сверхсовременной терапии выбрали 49-летнюю онкобольную Джуди Перкинс, инженера из Флориды. Несколько сеансов химиотерапии не уничтожили опухоль, которая начала распространяться в ее печени. Перед началом иммунотерапии врачи прогнозировали, что женщине осталось жить три года. Ее спасала команда во главе с доктором Стивеном Розенбергом в Национальном институте рака в Мэриленде.

Во время клинического испытания, которое еще продолжается, для борьбы с опухолями пациентки использовались ее собственные модифицированные иммунные клетки. Врачи, которые следили за состоянием Перкинс, назвали ее выздоровление "замечательным". Она живет без рака уже два года.

Хотя эта технология находится еще на ранней стадии разработки, ученые высоко оценивают ее потенциал: она может применяться для лечения рака, который сопротивляется всем другим формам терапии, поясняет издание.