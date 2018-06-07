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Сооснователь Google презентовал одноместный катамаран-мультикоптер (ВИДЕО)

07.06.2018 10:30
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Сооснователь Google презентовал одноместный катамаран-мультикоптер (ВИДЕО)

Стартап Kitty Hawk, принадлежащий миллиардеру, гендиректору Alphabet, сооснователю Google Ларри Пейджу, представил прототип персонального электромультикоптера, сообщает Укринформ.
Легкий летательный аппарат Flyer, названный так по имени первого самолета братьев Райт, представляет собой одноместный поплавковый мультикоптер с 10 роторами. Пока он может взлетать и садиться только на воду. Литий-полимерные аккумуляторы обеспечивают полет в течение 12-20 минут на высоте от одного до трех метров со скоростью 20 миль в час (32 км/ч).
"Пока мы не раскрываем цену Flyer. Мы стремимся дать людям свободу полета, поэтому мы будем сотрудничать с партнерами, чтобы сделать целые флоты таких аппаратов в местах отдыха по всему миру", - подчеркивают создатели.



Теги: Google, презентация, мультикоптер
 
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