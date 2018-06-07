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Ученые назвали самые счастливые страны Европы
Испанские ученые оценили состояние населения в странах ЕС по специальному «индексу счастья» и пришли к выводу, что Швеция и Исландия являются самыми счастливыми государствами, сообщает Joinfo.ua.
Всего учеными, разработавшими «индекс счастья», было протестировано 13 европейских государств, среди которых Исландия и Швеция разделили первое место, набрав при этом 76 баллов из 100 возможных. Третье место заняла Австрия с 74 баллами, а на четвертом расположилась Великобритания, набрав 69 баллов.
Весь рейтинг стран, ранжированных по «индексу счастья», выглядит следующим образом:
1. Исландия (76 баллов)
2. Швеция (76)
3. Австрия (74 балла)
4. Великобритания (69)
5. Франция (66 баллов)
6. Испания (63)
7. Чехия (63 балла)
8. Кипр (62)
9. Словения (61 балл)
10. Хорватия (60)
11. Литва (58 баллов)
12. Латвия (51)
13. Португалия (50)
Следует отметить, что предложенная испанскими учеными система оценки уровня счастья основана не на традиционных социальных опросах, а на данных официальной статистики, в которую входят показатели развития страны, свободы, солидарности и справедливости.
Эксперты надеются, что такой анализ и соответствующее ранжирование сможет помочь государствам со стратегиями повышения уровня счастья среди населения.
Теги: Европа, рейтинг, счастье, страна
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