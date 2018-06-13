В Германии научились делать пластмассу из корней салата

13.06.2018 13:20

Немецкие ученые научились производить пластик из салата, сообщает «Фраза».

Для изготовления пластика используют корень цикорного салата, который обычно выбрасывают в мусор.

Как уверяют ученые, получаемые пластик — прочнее обычного. К тому же, его намного проще перерабатывать.