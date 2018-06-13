Xiaomi создала "Кубик Рубика XXI века"

13.06.2018 14:10

Компания Xiaomi представила новый интересный гаджет – обновленную версию легендарного Кубика Рубика. Устройство называется GiiKER Super Cube i3 и может синхронизироваться со смартфоном, который будет подсказывать пользователю, как его лучше собрать, сообщает Телеканал новостей «24».

Гаджет оснастили датчиками и 6-осевым гироскопом, а в мобильное приложение внесли все возможные комбинации Кубика Рубика.

Поэтому сначала надо синхронизировать устройство со смартфоном, далее датчики отслеживают состояние граней GiiKER Super Cube i3. Если в течение 5 секунд грани останутся неподвижными, датчики гаджета отправят сообщение на смартфон. Далее на телефоне возникнет видеоподсказка о том, что надо сделать пользователю.

Кроме того, в приложении есть режим сборки на скорость, поэтому вы можете устроить квест с друзьями.



