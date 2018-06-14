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Архив - Наука и технологии

Vivo выпустила "самый безрамочный" смартфон в мире

14.06.2018 13:45
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Vivo выпустила "самый безрамочный" смартфон в мире

Компания Vivo презентовала свой новый флагманский смартфон Vivo Nex. Экран устройства занимает 91,2 процента площади всей лицевой панели, и соответственно - крайне тонкие рамки. Производитель отмечает, что рамки устройства самые тонкие среди всех современных смартфонов, сообщает Корреспондент.net.
Смартфон имеет крупный 6,59-дюймовым Super AMOLED-дисплей с разрешением 2316х1080 пикселей. Фронтальная камера гаджета спрятана внутри корпуса и при использовании выдвигается из него.
Еще одна особенность смартфона - он не имеет традиционных динамиков. Благодаря использованию новой технологии Screen SoundCasting весь экран гаджета излучает звук.
Также флагман получил встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Объем оперативной памяти составляет от 6 до 8 ГБ, а встроенной - от 128 до 256 ГБ.
Сдвоенная основная камера имеет разрешение 12+5 Мп, а фронтальная 8 Мп. Емкость аккумулятора - 4000 мАч.



Теги: новинка, смартфон, экран
 
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