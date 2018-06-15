В Китае выпал дождь из "морепродуктов"

15.06.2018 12:05

В Китае во время урагана вместе с каплями дождя с неба сыпались мелкие осьминоги, морские звезды и креветки, сообщает ICTV.

Отметим, что город Циндао, в котором было зафиксировано необычное явление, расположен на юге Шаньдунского полуострова на берегу Желтого моря. Климат в Циндао влажный, муссонный. Летом здесь душно и часто идут дожди.