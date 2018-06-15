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В Китае выпал дождь из "морепродуктов"

15.06.2018 12:05
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В Китае выпал дождь из "морепродуктов"

В Китае во время урагана вместе с каплями дождя с неба сыпались мелкие осьминоги, морские звезды и креветки, сообщает ICTV.
Отметим, что город Циндао, в котором было зафиксировано необычное явление, расположен на юге Шаньдунского полуострова на берегу Желтого моря. Климат в Циндао влажный, муссонный. Летом здесь душно и часто идут дожди.



Теги: Китай, дождь, морепродукты
 
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