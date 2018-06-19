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Архив - Наука и технологии

Xiaomi выпустила "карманный" огнетушитель

19.06.2018 14:35
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Xiaomi выпустила "карманный" огнетушитель

Китайская компания Xiaomi выпустила достаточно необычный продукт, представляющий собой бутылку-огнетушитель, сообщает iLenta.com.
Новинка получила название Xiaomi Emergency Fire Extinguishing Bottle. Ее цена составляет 99 юаней (около $16). Задачей бутылки-огнетушителя является тушение или кратковременная локализация пожаров. Если ее емкости не хватает для тушения пожара, то она позволит создать коридор для выхода из горящего помещения.
Для борьбы с огнем используется высокоэффективное вещество, создающее тонкую пленку большой площадью. Указанная пленка блокирует доступ кислорода, а продукты горения в этот момент разлагаются.
Xiaomi Emergency Fire Extinguishing Bottle может тушить пожары, возникшие в результате возгорания твердых, жидких источников, электрической техники и так далее. Содержимое бутылки можно нанести на одежду, чтобы защитить ее от возгорания.
По заявлению производителя, срок годности Xiaomi Emergency Fire Extinguishing Bottle составляет 3 года. Она является нетоксичной, не имеет запаха и не наносит вреда животным и растениям. Скорее всего, бутылка будет продаваться в нескольких версиях.


 
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