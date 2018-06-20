В Приват24 появилась "аварийная кнопка" для водителей

20.06.2018 12:55

В мобильном приложении Privat24 Android появилась функция экстренной помощи водителям. Об этом идет речь в пресс-релизе ПриватБанка, сообщает Укринформ.

«Теперь связаться с круглосуточной поддержкой, чтобы вызвать техпомощь в любую точку Украины, можно одним прикосновением. Новый сервис обеспечит предоставление помощи в дороге в течение максимум 30-40 минут», - говорится в сообщении.

В ПриватБанке отмечают, что профессиональный экипаж техпомощи установит запасное колесо, откроет замок двери, доставит нужный вид топлива, подзарядит аккумулятор, а при необходимости – эвакуирует автомобиль на СТО.