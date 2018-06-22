Все рубрики раздела
- Украинский стартап создал антистрессовые часы11:30
- LG выпустила очередной "стилусофон"10:40
- Бигборд с рекламой Huawei P20 Pro установил рекорд Гиннеса09:05
- В Приват24 появилась "аварийная кнопка" для водителей12:55
- Xiaomi выпустила "карманный" огнетушитель14:35
- Изменения в Google Chrome: что ожидать от обновления19:55
- Рыбаки поймали в Оклахоме необычное существо13:10
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- В Африке внезапно засохли баобабы, возрастом около 2500 лет22:10
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
LG выпустила очередной "стилусофон"
Компания LG запустила в продажу смартфон LG Stylo 4. Устройство, оснащено большим дисплеем и поддерживает стилус, сообщает Телеканал новостей «24».
Сейчас новинка доступна с очень приятной скидкой. Её можно приобрести за 179 долларов (4600 гривен). При этом начальная цена этого смартфона составляет 239 долларов (6200 гривен).
LG Stylo 4 оснащен 6,2-дюймовым FHD+ дисплеем разрешением 2160 x 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9.
Смартфон поддерживает технологию для использования стилуса, например пользователи могут делать заметки на дисплее телефона без его Screen off Memo.
LG Stylo 4 работает на чипсете Snapdragon 450. Он имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ дополнительной памяти. При этом он имеет слот microSD, что позволяет расширить объем памяти. Устройство работает на батарее емкостью 3,300 мач.
Что касается камеры, то на задней панели инженеры разместили 13-мегапиксельную камеру, а на передней панели – 5-мегапиксельная фронтальная широкоугольная камера.
Смартфон работает на Android 8.1 Oreo в паре с пользовательским интерфейсом LG. Другие функции смартфона включают технологию DTS: X Surround Sound, QLens, NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, 4G LTE, 3,5-мм аудиоразъем и microUSB 2.0.
Теги: смартфон, LG, стилус
- В Донбассе без воды могут остаться более миллиона жителей12:48
- «Нет доступа»: в оккупированном Седово пляжи закрывают на замки08:40
- Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе22:04
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО21:42
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции21:12
- Одинокие гопники: в "ДНР" составили "портрет" типичного террориста21:00
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- «Омерзительно»: соцсети шокированы «иконой» Путина13:45
- В День скорби и памяти жертв войны Порошенко обратился к украинцам13:21
- В центре Лондона массово эвакуировали людей с вокзала13:03
- В Донбассе без воды могут остаться более миллиона жителей12:48
- Ротенберги и партия Путина в "черном списке": против кого Украина ввела санкции12:30
- Эксперт озвучил тревожный прогноз по вспышке кори в Украине12:10
- На Україну насувається нове лихо, постраждають усі: коли чекати удару11:50
- В оккупированном Енакиево массовое отравление алкоголем на «конкурсе по литроболу»11:34
- Украинский стартап создал антистрессовые часы11:30
- Генассамблея ООН обсудит вопрос вывода российских войск из Приднестровья11:15
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?22:33
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"