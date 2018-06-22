LG выпустила очередной "стилусофон"

22.06.2018 10:40

Компания LG запустила в продажу смартфон LG Stylo 4. Устройство, оснащено большим дисплеем и поддерживает стилус, сообщает Телеканал новостей «24».

Сейчас новинка доступна с очень приятной скидкой. Её можно приобрести за 179 долларов (4600 гривен). При этом начальная цена этого смартфона составляет 239 долларов (6200 гривен).

LG Stylo 4 оснащен 6,2-дюймовым FHD+ дисплеем разрешением 2160 x 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9.

Смартфон поддерживает технологию для использования стилуса, например пользователи могут делать заметки на дисплее телефона без его Screen off Memo.

LG Stylo 4 работает на чипсете Snapdragon 450. Он имеет 2 ГБ оперативной и 32 ГБ дополнительной памяти. При этом он имеет слот microSD, что позволяет расширить объем памяти. Устройство работает на батарее емкостью 3,300 мач.

Что касается камеры, то на задней панели инженеры разместили 13-мегапиксельную камеру, а на передней панели – 5-мегапиксельная фронтальная широкоугольная камера.

Смартфон работает на Android 8.1 Oreo в паре с пользовательским интерфейсом LG. Другие функции смартфона включают технологию DTS: X Surround Sound, QLens, NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, 4G LTE, 3,5-мм аудиоразъем и microUSB 2.0.