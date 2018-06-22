Украинский стартап создал антистрессовые часы

22.06.2018 11:30

Украинский стартап Force разослал первые 250 умных часов EMtracker, которые помогают справиться со стрессом. Об этом рассказала основательница стартапа Лиза Воронкова, сообщает сайт Подробности.ua.

Теперь ее команда собирает отзывы для того, чтобы улучшить продукт в последующих партиях.

Часы могут считывать давление с запястья, в приложениях для Android и iPhone показывается уровень стресса пользователя на основании 20-и разных параметров: качество сна, количество активности, показатели сердечной активности.

В зависимости от уровня стресса и образа жизни, пользователю приходят полезные советы, что делать.

EMtracker показывает время, шаги, калории, пульс и давление. Аккумулятор 100 мА/ч, которого хватает на 10 дней.