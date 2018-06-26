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Архив - Наука и технологии

Американские генетики разработали "технологию бессмертия"

26.06.2018 10:50
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Американские генетики разработали "технологию бессмертия"

В США нашли способ существенно улучшить защитные свойства человеческого организма. Учёные из Университета Южной Калифорнии утверждают, что по сути раскрыли секрет бессмертия, сообщает VistaNews.
Их методика построена на возможностях инструментов для редактирования генома CRISPR-Cas9. Авторы исследования утверждают, что посредством их можно запустить процесс самовосстановления ДНК. Первые эксперименты на грызунах показали, что подобным образом удаётся восстановить активность миозинов — белков, которые создают временные «мосты» между участками ДНК, которые в силу определённых причин оказались повреждены. Чаще всего это происходит с возрастом.
Обычно повреждённые участки являются брешью для проникновения инфекция и вирусов, способных «отключать» защитные механизмы организма. В случае с грамотным применением CRISPR-Cas9 этого не происходит и человек способен длительное время сохранять здоровье. Исследователи уверены, что в комплексе с многими биомедицинскими операциями, как то антибактериальная терапия, профилактические мероприятия и медикаментозное лечение, им удастся избавить человечество от большинства заболеваний и продлить жизненный цикл до 130-150 лет.



Теги: США, генетика, бессмертие
 
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