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Архив - Наука и технологии

В Германии изобрели "подушку безопасности" для смартфона (ВИДЕО)

29.06.2018 09:55
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В Германии изобрели "подушку безопасности" для смартфона (ВИДЕО)

Инженер из немецкого университета Филипп Френцель изобрел специальное устройство, которое способно защитить смартфон от последствий свободного падения на пол, сообщает сайт nation-news.ru.
Специальный чехол скрывает в себе упругие прочные "крылья", которые в момент свободного падения телефона "выстреливают" из корпуса и обеспечивают гаджету мягкую посадку. Механизм срабатывает от датчика свободного падения, а сами полимерные лопасти распечатаны на 3D принтере.
На кадрах видно, что изобретатель бросает телефон на стол с высоты меньше метра, при этом Филипп делает бросок с силой. Изобретению оказывается достаточно этого расстояния, чтобы понять, что происходит и запустить механизм спасения в действие.  
Изобретатель уже подал заявку на патент, в ближайшее время он разместит стартап на краудфандинговой платформе Kickstarter.


 
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