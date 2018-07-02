Минздрав Украины выпустил бесплатное приложение для идентификации лекарств

02.07.2018 12:35

Чтобы защититься от подделок или завышенной цены на лекарства Министерство здравоохранения рекомендует использовать приложение "Лекарства Контроль" (больше по ссылке - http://likicontrol.com.ua/). Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра Ульяна Супрун. По ее словам, с помощью приложения можно проверить, покрывает ли оплату ваших лекарств государство, сообщает телеканал 112 Украина.

"В базу данных сервиса входят препараты, которые есть в программе "Доступные лекарства" (их стоимость полностью или частично оплачивает государство, больше здесь - http://moz.gov.ua/dostupni-liki) и также в Национальном перечне лекарственных средств (препараты от самых распространенных болезней, которые можно получить бесплатно в больнице, больше - https://www.natsperelik.com.ua/)", - рассказывает г-жа Супрун.

Далее она поясняет, что "необходимо ввести в поиск приложения торговое название или МНН (международные непатентованные названия лекарств, ред.) препарата и, если видите отметку с лого этих программ, - обязательно воспользуйтесь и не переплачивайте за лекарства!"

Что еще можно проверить в приложении "Лекарства Контроль":

- найти менее дорогие, однако столь же эффективные аналоги лекарств;

- ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов;

- проверить не входит ли ваш препарат в серии лекарств, запрещенных к продаже.