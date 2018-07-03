Таинственный iPhone 11 установил новый рекорд Geekbench

03.07.2018 08:30

Многочисленные источники подтверждают, что купертиновская компания представит в текущем году сразу три смартфона. Один из них, возможно, был протестирован в бенчмарке Geekbench, сообщает iLenta.com.

Как видно, устройство зарегистрировано под именем iPhone11,2. Управляется девайс операционной системой iOS 12.0, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 6-ядерный чип с тактовой частотой 2.49 ГГц.

Неизвестно, какое официальное название получит этот смартфон, но его результаты в бенчмарке впечатляют. В одноядерном тесте он набрал 4673 балла, а в многоядерном — 10 912 баллов.

В данный момент такой результат считается лучшим на рынке. К примеру, построенный на Snapdragon 845 смартфон Xiaomi Mi8 набирает около 2500 и 9000 баллов в Geekbench.

Что касается iOS-девайсов, то лучшим результатом пока может похвастать iPhone 8 Plus, который набирает 4219 баллов в одноядерном и 10 184 балла в многоядерном испытании.