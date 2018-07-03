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В Китае создали "лазерный калаш"
В Китае заявили о создании компактного лазерного оружия реального действия, которое "мгновенно сжигает" кожу человека, сообщает Новое время.
Как уверяют разработчики, новая лазерная штурмовая винтовка ZKZM-500 способна поражать цель с километра, воспламенять объекты и сжигать кожу человека.
Оружие, которое стреляет разрушительным лазерным лучом, было мечтой военных исследователей на протяжении десятилетий. И вот специалисты Сианьского института оптики при Китайской академии наук создали прототип винтовки ZKZM-500, которая стреляет лазером. Ее уже прозвали "лазерным АК-47"
Оружие калибра 15 мм весит три килограмма, примерно столько же, сколько автомат АК-47, и имеет дальность стрельбы 800 метров. Устройство может быть смонтировано на автомобилях, лодках и самолетах.
В случае захвата заложников винтовка может быть использована для стрельбы через окна для временного отключения похитителей. ZKZM-500 также может использоваться в тайных военных операциях. Луч достаточно мощный, чтобы прожечь бензобак. Стоимость новинки составляет около $15000.
Винтовка полностью бесшумна и способна ослепить противника и повредить сетчатку глаза. При этом лазер настроен на невидимую частоту, поэтому человек не сможет понять, откуда его атаковали. Литиевая батарея оружия рассчитана на 1000 лазерных импульсов, продолжтельностью около двух секунд.
Теги: Китай, автомат Калашникова, лазерное оружие
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