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Disney представила робота-каскадера (ВИДЕО)
Инженеры компании Disney разработали гуманоидного робота, который способен выполнять трюки, как человек, сообщает Новое время.
Машина запускается в воздух от качелей и выполняет несколько переворотов, прежде чем приземлиться в страховочную сеть.
У робота под названием Stuntronics есть две ноги, которые могут сгибаться в колене, а также две руки, которые, судя по всему, могут лишь поворачиваться в плече. Перед началом прыжка он держится за трос, а затем выполняет заданные движения.
За счет датчиков робот отслеживает свое положение и может вовремя останавливать вращение, чтобы приземлиться определенным образом.
Представители Disney рассказали, что в будущем подобные, хотя и более совершенные роботы, смогут выполнять роль дублеров для выполнения трюков или выступать в качестве актеров в парках развлечений.
Теги: робот, каскадер
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