Голосовой помощник Siri сорвал выступление британского министра обороны (ВИДЕО)

04.07.2018 14:15

Выступление министра обороны Гэвина Уильямсон в британском парламенте перебил персональный помощник Siri в iPhone, сообщает Телеканал новостей «24».

Инцидент произошел, когда министр обороны говорил о борьбе с терроризмом в Сирии. В один момент в его речь неожиданно вклинился голосовой помощник Siri.

"Я нашел кое-что в интернете про "Демократические силы Сирии поддерживают..." – перебил министра голос из телефона.

Министр Уильямсон, не растерялся и ответил с юмором. "Творится что-то странное. Я извиняюсь за это. Редко тебя перебивает твой собственный телефон", – ответил он, что вызвало смех в зале.