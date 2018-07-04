Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Голосовой помощник Siri сорвал выступление британского министра обороны (ВИДЕО)

04.07.2018 14:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Голосовой помощник Siri сорвал выступление британского министра обороны (ВИДЕО)

Выступление министра обороны Гэвина Уильямсон в британском парламенте перебил персональный помощник Siri в iPhone, сообщает Телеканал новостей «24».
Инцидент произошел, когда министр обороны говорил о борьбе с терроризмом в Сирии. В один момент в его речь неожиданно вклинился голосовой помощник Siri.
"Я нашел кое-что в интернете про "Демократические силы Сирии поддерживают..." – перебил министра голос из телефона.
Министр Уильямсон, не растерялся и ответил с юмором. "Творится что-то странное. Я извиняюсь за это. Редко тебя перебивает твой собственный телефон", – ответил он, что вызвало смех в зале.



Теги: парламент, Великобритания, Siri, министр обороны
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх