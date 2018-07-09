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В Vodafone Ukraine назвали причину отсутствия связи в ОРДЛО
09.07.2018 14:25
Причина отсутствия мобильной связи в ОРДЛО - обрыв оптововолоконного кабеля в серой зоне Донбасса, передает LIGA.net.
Обрыв оптововолоконного кабеля произошел в серой зоне направления Лисичанск-Луганск. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь мобильного оператора Vodafone Ukraine Виктория Павловская.
По ее словам, специалистам удалось установить место обрыва кабеля. "Оно находится в серой зоне, специально отмеряли расстояние, пока специалисты ждут разрешения на въезд для проведения ремонтных работ", - отметила Павловская.
Теги: Донбасс, повреждения, ОРДЛО, Vodafone-Украина
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