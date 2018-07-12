У Apple iOS обнаружили "аллергию" на Тайвань

12.07.2018 09:35

"Охотник за ошибками" Патрик Уордл обнаружил "дыру" в операционной системе Apple iOS, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Как оказалось, работа iOS 11.3 и предыдущих версий в некоторых случаях могла завершиться крахом, если пользователь ввел слово "Тайвань" или использовал эмодзи в виде тайваньского флага.

Ошибка проявлялась вне зависимости от приложения. Точная причина осталась для исследователя неизвестной, но он обнаружил, что выбор определенных настроек языка и региона приводил к возврату «нулевого» кода при попытке упомянуть Тайвань, что и приводило к сбою.

Следует отметить, что в обновлении iOS 11.4.1 компания Apple наконец полностью устранила эту ошибку.