ДТЭК начала использовать дроны для обследования электросетей

13.07.2018 08:55

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" обследует линии электропередач (ЛЭП) с использованием беспилотника (дрона), оборудованного видеокамерами высокого разрешения и тепловизором, сообщает портал "Энергореформа".

Пилотное обследование столичной подстанции (ПС) "Левобережная" и прилегающих ЛЭП с помощью дрона "ДТЭК КЭС" провела в четверг.

Днем ранее стартовал также пилотный проект на базе ЧАО "ДТЭК Днепровские электросети" – там компания использует вертолет, оборудованный видеокамерами высокого разрешения и тепловизором для исследования семи ЛЭП суммарной протяженностью более 200 км, а также для частичного исследования ПС "ДСК", "ДЛБ", "Прядовка", "Михайловка", "Урожайная".

В обоих случаях целью обследования является выявление повреждений на проводах, контактных элементах и строительных конструкциях для предотвращения аварий. Ранее обследование проводилось обходчиками с земли или с подъемом на элементы ЛЭП, требующим их отключения.