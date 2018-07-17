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Основатель Amazon уделал всех толстосумов современности
Основатель и главный исполнительный директор интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории. Об этом свидетельствует индекс миллиардеров Bloomberg, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Сейчас состояние Безоса оценивается в $151 млрд. Вторым в списке является основатель Microsoft Билл Гейтс, капитал которого на $46 млрд меньше. Безосу удалось побить рекорд Гейтса, установленный в 1999 году. Тогда его состояние оценивалось в $100 млрд, что с поправкой на инфляцию равносильно сегодняшним $149 млрд. Таким образом, Джефф Безос стал богатейшим человеком с 1982 года, когда впервые был опубликован рейтинг самых богатых людей Forbes, подчеркивает агентство.
Отмечается, что Билл Гейтс тоже мог бы перешагнуть отметку в $150 млрд, однако для этого ему нужно меньше жертвовать средств на благотворительность. По данным агентства, с 1996 года он пожертвовал почти 700 млн акций Microsoft и $2,9 млрд наличными и другими активами.
Третий в индексе – председатель совета директоров холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($83 млрд), четвертый – основатель Facebook Марк Цукерберг ($82,8 млрд).
Пятерку самых богатых людей мира замыкает основатель и экс-президент Inditex Амансио Ортега. Его состояние агентство оценило в $74,8 млрд.
Теги: рекорд, богатство, Джефф Безос
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