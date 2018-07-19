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Lego выпустила набор для сборки "бондмобиля"
19.07.2018 10:25
Компания Lego выпустила новую модель серии Creator Expert — Aston Martin DB5 Джеймса Бонда, на котором агент 007 ездил в фильме «Голдфингер», сообщает autoua.net.
Копия легендарного автомобиля длиной 340 мм, шириной - 120 мм и высотой - 100 мм состоит из 1295 деталей и оснащена различными «шпионскими» гаджетами: двумя пулеметами, действующим катапультирующимся креслом, «пуленепробиваемым» щитом, поворотными номерными знаками, ножами для разрезания покрышек и специальными колесными дисками.
Как и у оригинального автомобиля, под капотом игрушечного Aston Martin DB5 «установлена» рядная шестерка, а в салоне - дисплей системы слежения, телефон для связи с «центром» и детализированная приборная панель.
Теги: Lego, Джеймс Бонд, автомобиль
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