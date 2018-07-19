Представлено шестое поколение защитных стекол Gorilla Glass

19.07.2018 11:30

Основной поставщик стекол для смартфонов – фирма Corning анонсировала новое поколение Gorilla Glass, способное пережить до 15 падений, сообщает U-news24.com.

Недавнее исследование компании Toluna подтвердило, что пользователи роняют свои смартфоны около 7 раз в год. Высота каждого падения – около одного метра. Именно на эти значения ориентировалась компания Corning, инженеры которой создали новый материал, повышающий прочность стекла. Судя по лабораторным тестам, Gorilla Glass 6 может выдержать до 15 падений с высоты в один метр. Это в два раза больше результата предыдущего поколения.

Обновленное стекло пока нигде не используется и, скорее всего, появится в новых смартфонах в течение нескольких следующих месяцев. В устройствах Apple оно появится только в следующем году.