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Представлено шестое поколение защитных стекол Gorilla Glass
Основной поставщик стекол для смартфонов – фирма Corning анонсировала новое поколение Gorilla Glass, способное пережить до 15 падений, сообщает U-news24.com.
Недавнее исследование компании Toluna подтвердило, что пользователи роняют свои смартфоны около 7 раз в год. Высота каждого падения – около одного метра. Именно на эти значения ориентировалась компания Corning, инженеры которой создали новый материал, повышающий прочность стекла. Судя по лабораторным тестам, Gorilla Glass 6 может выдержать до 15 падений с высоты в один метр. Это в два раза больше результата предыдущего поколения.
Обновленное стекло пока нигде не используется и, скорее всего, появится в новых смартфонах в течение нескольких следующих месяцев. В устройствах Apple оно появится только в следующем году.
Теги: смартфон, стекло, презентация
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- Сообщается о смерти наемника из Молдовы, воевавшего за «ДНР»14:40
- Прилепин сообщил, что в полке «Азов» воюют «русские нацисты»14:21
- Ликвидированных под Горловкой боевиков увезли в Перевальск13:59
- Отправить "Л/ДНР" вместе с Пасечником и Захарченко в вытрезвитель: Невзоров дал Киеву интересный совет13:42
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