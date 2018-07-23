Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Ракета SpaceX установила "личный" рекорд

23.07.2018 09:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ракета SpaceX установила "личный" рекорд

22 июля в 08:50 по киевскому времени, SpaceX запустили ракету-носитель Falcon 9 с канадским спутником на борту, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Тринадцатый старт космической компании Илона Маска в 2018 году был рекордным: масса Telstar 19 Vantage - 7080 кг. Это самый тяжелый спутник, который Falcon 9 когда-либо выводила на геостационарную орбиту.
Взлет произошел с площадки SLC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал. После того, как отработала новая маршевая ступень сборки B1047, ее мягко посадили на беспилотную морскую платформу "Of Course I Still Love You". Это всего лишь второй полет Falcon 9 в окончательной версии Block 5 - той, где усовершенствованную первую ступень можно использовать не два раза, как ранее, а до 100 раз; первый старт "новой" ракеты успешно состоялся 11 мая.



Теги: рекорд, запуск, SpaceX
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх