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В WhatsApp появилась поддержка видеоконференций
WhatsApp обновил свою службу обмена сообщениями и добавил в нее поддержку групповых видеозвонков. Новая функция позволяет одновременно общаться с тремя другими людьми, сообщает Новое время.
Чтобы использовать новую функцию, нужно сначала начать голосовой или видеозвонок с человеком из списка контактов, а затем нажать кнопку "добавить участника" (Add participant) в верхнем правом углу экрана.
Разработчики уверяют, что групповые звонки в WhatsApp защищены с помощью end-to-end шифрования и должны стабильно работать в любых сетевых условиях. Интересно, что внедрение новой функции заняло довольно долгое время, так как поддержка обычных видеозвонков была представлена почти два года назад.
О том, что в WhatsApp и Instagram появятся групповые звонки, стало известно на конференции Facebook для разработчиков F8 в мае. На платформе Instagram такой функционал появился в июне 2018 года, с аналогичным лимитом на четыре человека.
Новая функция запускается постепенно. В ближайшие дни она станет доступна всем пользователям приложений мессенджера для iPhone и Android.
Теги: поддержка, видеоконференция, WhatsApp
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