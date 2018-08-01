Xiaomi разработала «умное» мусорное ведро

01.08.2018 09:00

На краудфандинговой платформе Xiaomi начался сбор средств на «умный» мусорный контейнер Topnaw Smart Trash Can стоимостью 199 юаней или около $29, сообщает gagadget.com.

Благодаря встроенному датчику движения мусорное ведро само открывает крышку, стоит провести над ним рукой. Есть даже встроенная подсветка, но главная фишка этой модели — функция автоматического запечатывания полного мешка и вставки нового. Нужно просто нажать на кнопку. Плохо, что обычные мусорные пакеты не подойдут. Компания продаёт картриджи с 12 погонными метрами прочной полиэтиленовой плёнки, которая спаивается при выносе очередного порции мусора. С помощью вентилятора устройство «выдувает» новый пакет.

Topnaw Smart Trash Can оснащается аккумулятором и работает без подзарядки до 35 дней. Объём ёмкости для мусора составляет 15.5 литра.