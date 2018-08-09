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Названа дата запуска услуги переноса мобильных номеров в Украине
09.08.2018 10:15
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), окончательно утвердила план внедрения услуги по переносу мобильных номеров (MNP), сообщает LB.ua.
Как сообщается на сайте НКРСИ, до 1 февраля 2019 года должны быть созданы локальные базы данных мобильных операторов и их подключение к централизованной базе данных ГП "Укрчастотнадзор".
Начало внедрения услуг по переносу абонентских номеров назначено на 1 мая 2019 года.
Решение было принято за основу еще на заседании 26 июня, а 7 августа было принято решение направить его на согласование в заинтересованные ведомства.
Напомним, что запуск MNP два года был заблокирован судебными тяжбами.
Теги: мобильный оператор, перенос
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