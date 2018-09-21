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Xiaomi выпустила куртку с электроподогревом

21.09.2018 13:15
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Xiaomi выпустила куртку с электроподогревом

Одно их подразделений Xiaomi, стартап Runmi Technology, выпустил смарт-куртку с поддержкой функции контроля температуры, сообщает Новое время.
Как отмечают авторы разработки, куртку нужно зарядить, чтобы она нагрелась. Максимальный температура нагрева одежды от внешнего Powerbank составляет около 50 °С — такой режим технология может поддерживать до восьми часов. При этом система Heatex активируется нажатием всего одной кнопки на рукаве.
Внутренняя набивка куртки на 90% состоит из гусиного пуха, тогда как внешняя ткань устойчива к брызгам. Куртка с контролируемой температурой - это одежда с рейтингом IPX7, которая позволяет ей выдерживать умеренный дождь и снег.
Ожидается, что поставки терморегулируемой куртки начнутся 15 октября. Она будет доступна в разных размерах, от M до XXL. Стоимость новинки составит 549 юаней, то есть примерно $79. Она поставляется только в черном цвете.



Теги: электричество, куртка, подогрев, Xiaomi
 
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