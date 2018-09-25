Ученые приравняли фаст-фуд к наркотикам

25.09.2018 10:15

Американские специалисты из университета Мичигана выяснили, что у человека, который перестает есть фаст-фуд, возникает эффект, который похож на тот, когда человек отказывается от наркотиков, сообщает Телеканал новостей «24».

В ходе исследования выяснилось, что после исключения из рациона бургеров, пиццы и другой нездоровой пищи, человек может чувствовать грусть, усталость и депрессию.

Такие симптомы могут проявляться до пяти дней после полного отказа от жирной вредной пищи. Затем эффект отмены начнет стремительно снижаться.

В эксперименте приняли участие 230 добровольцев. Они отказались от употребления фаст-фуда и других вредных продуктов на год. Люди рассказали, что в течение двух-пяти дней после отказа чувствовали грусть, плохое настроение, раздражительность и другие негативные симптомы.

Также в тот же период времени они чувствовали острое желание съесть вредную жирную пищу.