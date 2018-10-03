В Испании презентовали первую "настоящую" капсулу Hyperloop

03.10.2018 09:00

Во вторник, 2 октября, впервые была представлена первая в мире полноразмерная капсула Hyperloop, предназначенная для перевозки пассажиров, сообщает Телеканал новостей «24».

Капсулу презентовали в городе Пуэрто де Санта Мария в Испании, где она была построена на аэрокосмическом предприятии Airtificial, которое является партнером Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT).

Первая полномасштабная капсула Hyperloop, названная Quintero One, имеет длину 32 метра и весит около 5 тонн. Она может перевозить одновременно от 28 до 40 пассажиров со скоростью до 1000 километров в час. К примеру, расстояние от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса Hyperloop будет преодолевать за 20 минут.

В HyperloopTT надеются, что первую поездку новый транспорт осуществит через 3 года, а через 5 начнет возить пассажиров на коммерческой основе.