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В Украине заработал "Uber для курьеров"

05.10.2018 14:25
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В Украине заработал "Uber для курьеров"

В Украине заработал новый сервис доставки - Glovo. Он немного напоминает Uber, только вместо таксистов направлен на курьеров. С его помощью можно заказать доставку чего угодно, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Идея сервиса в том, чтобы пользователи заказывали доставку товаров или отправляли посылки через курьера, который находится ближе всего. С курьером можно связаться в чате или с помощью звонка. Курьер же в свою очередь может выбирать, какой заказ принять. Этим сервис и напоминает Uber.
Пока доставка Glovo работает только в Киеве – в центральных районах. В ближайших планах Glovo - запуск сервиса в других городах Украины.



Теги: Киев, сервис, доставка
 
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